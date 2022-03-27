Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Tiyatroseverler ‘Delibahar’a Yoğun İlgi Gösterdi
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’la Gurur Duyuyoruz
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi
Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği eğitimi

‘Yılın En Çok Okuyanları’ İle Gezi Programı Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi, Üniversite ve İl Halk Kütüphanelerinden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere yönelik gezi ve yemek programı düzenlendi.

‘Yılın En Çok Okuyanları’ İle Gezi Programı Düzenlendi

‘Yılın En Çok Okuyanları’ İle Gezi Programı Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi, Üniversite ve İl Halk Kütüphanelerinden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere yönelik gezi ve yemek programı düzenlendi.

27 Mart 2022 Pazar 18:18
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi, Üniversite ve İl Halk Kütüphanelerinden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere yönelik gezi ve yemek programı düzenlendi. Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu ve küçük yaştaki kütüphane kullanıcılarının velilerinin de yer aldığı 30 kişilik gezi ekibi Tarihi Maraş Kalesi, Kurtuluş Müzesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Taş Köprü, Seyir Terası, Arslanbey Mesire Alanı, Abdülhamid Han Camii ve Aliya İzzet Begoviç Parkı’nı ziyaret etti. Kütüphane kullanıcıları ve veliler, düzenlenen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihi ve Turistik Mekânlar Ziyaret Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla şehrimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, kütüphane kullanıcıları arasında yıl boyunca en çok kitap okuyanları tespit ettik ve çok eğlenceli bir gezi programı düzenledik. Etkinliğimizde değerli okurlarımıza şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkânı sağladık. Okurlarımıza yönelik etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

Anahtar Kelimeler:
‘Yılın En Çok Okuyanları’ İle Gezi Programı Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Varank Ve Başkan Güngör Tirşik Etkinliğine Katıldı
Bakan Varank Ve Başkan Güngör Tirşik Etkinliğine Katıldı
Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması Kahramanmaraş Bölge Finali Yapıldı
Genç Bilâller Ezan Okuma Yarışması Kahramanmaraş Bölge Finali Yapıldı
Down Sendromlu Öğrenciler Sahnenin Tozunu Attırdı
Down Sendromlu Öğrenciler Sahnenin Tozunu Attırdı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Kütüphaneler Haftası mesajı
Kahramanmaraşlı "Dondurma Devi"Nin Sahipleri Ata Yadigarı Tezgahtan Ayrılmıyor
Kahramanmaraşlı "Dondurma Devi"Nin Sahipleri Ata Yadigarı Tezgahtan Ayrılmıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber