‘Yılın En Çok Okuyanları’ İle Gezi Programı Düzenlendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor. Yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi, Üniversite ve İl Halk Kütüphanelerinden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere yönelik gezi ve yemek programı düzenlendi. Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu ve küçük yaştaki kütüphane kullanıcılarının velilerinin de yer aldığı 30 kişilik gezi ekibi Tarihi Maraş Kalesi, Kurtuluş Müzesi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Taş Köprü, Seyir Terası, Arslanbey Mesire Alanı, Abdülhamid Han Camii ve Aliya İzzet Begoviç Parkı’nı ziyaret etti. Kütüphane kullanıcıları ve veliler, düzenlenen etkinlikten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tarihi ve Turistik Mekânlar Ziyaret Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla şehrimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda, kütüphane kullanıcıları arasında yıl boyunca en çok kitap okuyanları tespit ettik ve çok eğlenceli bir gezi programı düzenledik. Etkinliğimizde değerli okurlarımıza şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkânı sağladık. Okurlarımıza yönelik etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.