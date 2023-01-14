Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda düzenli olarak gerçekleştirilen Berdücesi Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç olacak. 2020 yılında düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri’nde yılın kadın yazarı seçilen Canan Olpak Koç, 16 Ocak Pazartesi günü edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek söyleşi saat 19.00’da başlayacak. Moderatörlüğünü Berdücesi Dergisi Editörü Bilge Doğan’ın yapacağı etkinlikteDoç. Dr. Koç, ‘Edebiyat İtibarın Neresinde’ konusunu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm kültür sanat dostlarının davetli olduğu belirtildi.