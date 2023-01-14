Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi...
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha Tufanı
Her Aşk Biraz Komiktir’de Kahkaha...
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha Beğeni Topladı
Büyükşehir’in Ekinözü’ne Kazandırdığı Halı Saha...
Kahramanmaraş Büyükşehirin Kültür Sanat Etkinlikleri Devam Ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehrin Kültür Sanat Etkinlikleri...
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Güngör, Doru Mobilya Çalışanlarıyla...

Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berdücesi Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Akademisyen – Yazar Canan Olpak Koç olacak. 16 Ocak Pazartesi günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak

Yılın Kadın Yazarı Koç, Berdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Berdücesi Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Akademisyen – Yazar Canan Olpak Koç olacak. 16 Ocak Pazartesi günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek etkinlik saat 19.00’da başlayacak.

14 Ocak 2023 Cumartesi 15:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu’nda düzenli olarak gerçekleştirilen Berdücesi Söyleşileri’nin bu ayki konuğu Akademisyen – Yazar Doç. Dr. Canan Olpak Koç olacak. 2020 yılında düzenlenen Altın Kayısı Ödülleri’nde yılın kadın yazarı seçilen Canan Olpak Koç, 16 Ocak Pazartesi günü edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek söyleşi saat 19.00’da başlayacak. Moderatörlüğünü Berdücesi Dergisi Editörü Bilge Doğan’ın yapacağı etkinlikteDoç. Dr. Koç, ‘Edebiyat İtibarın Neresinde’ konusunu ele alacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinliğe tüm kültür sanat dostlarının davetli olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Yılın Kadın Yazarı KoçBerdücesi Söyleşileri’nin Konuğu Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!
Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!
Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!
Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Personel Alacak!
Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı
Rektör Yasım, Kahramanmaraş’ta Görev Yapan Basın Mensuplarını Ağırladı
Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı
Kahramanmaraş’ta trafik temalı okul koridoru tam not aldı
Muhalefetin formülü; “Hep birlikte başkan adayı olalım”
Muhalefetin formülü; “Hep birlikte başkan adayı olalım”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber