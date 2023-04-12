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YSK, kahramanmaraş milletvekili adayının başvurusunu reddetti!

Kahramanmaraş’ta Bağımsız Milletvekili adayının vekillik başvurusu Yüksek Seçim Kurulu'nca reddedildi.

YSK, kahramanmaraş milletvekili adayının başvurusunu reddetti!

YSK, kahramanmaraş milletvekili adayının başvurusunu reddetti!

Kahramanmaraş’ta Bağımsız Milletvekili adayının vekillik başvurusu Yüksek Seçim Kurulu'nca reddedildi.

12 Nisan 2023 Çarşamba 13:28

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 28'inci dönem milletvekilliği seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgelerinin incelenmesine dair verilen karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı ile yayımlanan YSK'nın göre; 28'inci dönem milletvekilliği seçimine bağımsız milletvekili adayı olarak başvuranların bilgi ve belgeleri incelendi.

Bağımsız Milletvekili adayı olmak için başvuran isimler arasında belgelerinde eksiklik olan, teminat bedelini yatırmayan veya eksik yatıran, adaylıktan vazgeçen ve adaylık başvurularını belirlenen tarihlerden sonra yapanların başvuruları reddedildi.

Karar örneği adaylara tebliği için Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Samsun ve Siirt İl Seçim Kurulu Başkanlıklarına gönderilecek ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.YSK.gov.tr internet adresinde yayımlanacak.

Kahramanmaraş’ta başvurusu reddedilen aday ve ret gerekçesi ise şöyle…

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YSKKahramanmaraş Milletvekili Adayının Başvurusunu Reddetti!
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