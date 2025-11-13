Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına toplumun her kesimine hitap edecek şekilde hız kesmeden devam ediyor. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan etkinliklerle miniklerin hafta sonlarını hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmeleri adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, 15 Kasım Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan “Z Takımı” adlı çocuk tiyatrosu, küçük izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak. Saat 13.00 ve 15.00’da iki seans halinde gerçekleştirilecek gösteri, ücretsiz olarak izlenebilecek. “Z Takımı”, renkli karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle çocuklara hem eğlenceli anlar yaşatmayı hem de temel değerler konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Oyun boyunca çocuklar; dostluk, yardımlaşma, çevre bilinci ve sorumluluk gibi konularda eğlenceli bir anlatımla bilgilendirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tiyatro gösterisine tüm çocuklar davet edildi.