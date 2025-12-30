Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Doktora dalında Türkiye’nin önemli üniversitelerini geride bırakarak birinci oldu.

Memur-Sen’in sendikal alana akademinin ilgisini daha fazla artırmak, akademik birikimi kamu görevlileri sendikacılığıyla buluşturmak, yeni yaklaşımlar geliştirmek amacıyla bu yıl beşincisini düzenlediği Memur-Sen Tez Ödüller, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törene Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar’ın yanı sıra akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Yönetimi Anabilim Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Akif KÖSE danışmanlığında Dr. Mehmet UZUN tarafından hazırlanan “Öğretmenlerin konfor alanı yönelimleri, temel motivasyon kaynakları ve iş performansları: Bir karma yöntem araştırması” adlı doktora tezi, Memur-Sen 2025 Yılı Tez Ödülleri kapsamında doktora dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

DOKTORA DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: Dr. Mehmet Uzun - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

DOKTORA DALINDA İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: Dr. Süheyla Orhan Çınar - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

DOKTORA DALINDA ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: Dr. Rabia Tatlıdil - Süleyman Demirel Üniversitesi.

DOKTORA DALINDA MEHMET AKİF İNAN ÖZEL ÖDÜLÜ: Dr. Emre Yayın - Bursa Uludağ Üniversitesi.

Ödül töreninde konuşan Genel Başkan Ali Yalçın; Memur-Sen’in 11 hizmet kolu sendikasıyla kamu görevlilerinin sorunlarını çözmek, hak ve menfaatlerini geliştirmek için çok yönlü bir mücadele yürüttüğünü belirterek, “Kamu görevlilerinin emeğini büyütmek, haklarını korumak ve geliştirmek için birçok kulvarda ter akıtıyoruz” dedi.