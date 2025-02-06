Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “4:17 Anıtı”, asrın felaketinin yıl dönümünde büyük ilgi görüyor.

Deprem felaketinin hafızalardan silinmemesi ve kaybedilen canların unutulmaması için yapılan çalışma, hem duygusal anlara sahne oluyor hem de vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasına eklenen ve depremde yaşamını yitiren 12 bin 789 vatandaşın isminin yer aldığı led ekranlar, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin dijital olarak yansıtıldığı ekranlar, sevdiklerini kaybedenler için bir anı noktası haline gelmiş durumda.

Vatandaşlar, anıtın kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, böyle bir projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği bu anlamlı proje, şehrin hafızasında derin izler bırakan 6 Şubat depremlerini unutturmamak ve geleceğe bir mesaj bırakmak adına büyük önem taşıyor.