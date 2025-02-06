6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerin ikinci yıl dönümünde şehir genelinde anma programları düzenleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından organize edilen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Depremin simge noktalarından biri haline gelen Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alan ve Milli İrade Meydanı, vatandaşların yoğun olarak bir araya geldiği alanlar arasında yer aldı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı da anma ziyaretleri nedeniyle yoğunluk yaşanan noktalardan biri oldu.

Kur'an Tilaveti ve Dualarla Yâd Edildiler

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma programlarında Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu ve dualar edildi. Programa katılanlar, kaybettikleri yakınları için dualar ederken, duygu dolu anlar yaşandı.