Deprem şehitlerini rahmet ve minnetle yâd eden Başkan Toptaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetimizin desteğiyle durmadan, yorulmadan, bir an olsun bile dinlenmeden depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir Onikişubat için çalıştık, tüm imkânlarımızı seferber ettik” dedi.

11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2’nci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, deprem şehitlerini dualarla yad ettiklerini belirterek, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Başkan Toptaş, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“ONİKİŞUBAT’IMIZI DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YENİDEN İNŞA EDİYORUZ”

“6 Şubat 2023’te yaşadığımız ve hafızalarımızda derin yaralar açan Asrın Felaketi’nin ikinci yıl dönümündeyiz. İki yıl önce çok zor bir güne uyandık. Ancak, her zaman olduğu gibi, bu zor günlerde de dayanışmanın, kardeşliğin ve birlikte yeniden ayağa kalkmanın gücünü gösterdik.Bugün de aynı azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içinde Onikişubat’ımızı daha güçlü bir şekilde yeniden inşa ediyoruz.Depremlerin yıkıcı etkisiyle 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri halen devam eden yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. O acı günleri unutmak mümkün değil; ama unutmamak, aynı zamanda ders çıkarmak, daha dirençli şehirler inşa etmek ve geleceğimizi güvence altına almak anlamına geliyor.

DEPREM SONRASI YENİDEN İNŞA VE İHYA SÜRECİ

Onikişubat Belediyesi olarak en büyük hedefimiz ilçemizi yeniden inşa etmek ve afetlere karşı daha dirençli hale getirmekti. Bu bilinçle hareket ederek, kalıcı konut projelerine destek verdik, altyapı çalışmalarını hızlandırdık ve ilçemizin sosyal yaşamını yeniden canlandıracak projeleri hayata geçirdik. Yerinde dönüşüm projelerinde taban alanı kat sayısını artırdık, yatay mimariyi teşvik ederek dönüşümlerin hızlanmasını sağladık. Kırsal mahallelerimizde yerinde dönüşüm çalışmalarına garantör olarak öncülük ettik ve yapı denetim süreçlerini en üst seviyeye çıkardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti hükümetimizin desteğiyle durmadan, yorulmadan, bir an olsun bile dinlenmeden depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir bir Onikişubat için çalıştık, tüm imkânlarımızı seferber ettik.

GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKIYORUZ

Depremin ardından geçen iki yılda büyük bir yol kat ettik. Ancak yapacak daha çok işimiz var. Bundan sonra da depreme dayanıklı kentleşme anlayışını benimseyerek, modern ve güvenli yaşam alanları inşa etmeye devam edeceğiz. Akıllı şehir uygulamalarını yaygınlaştıracak, altyapıyı daha sağlam hale getirecek, yeşil alanlarımızı artıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alacağız.Şunu özenle belirtmek gerekir ki Onikişubat’ımızı sadece beton yapılarla değil, sevgiyle, dayanışmayla, umutla inşa etmenin gayretini veriyoruz.Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine sabır temenni ediyorum. Şehrimizin yeniden ayağa kalkması için destek veren herkese, devletimize, sivil toplum kuruluşlarına ve fedakârca çalışan belediye personelimize gönülden teşekkür ediyorum.”