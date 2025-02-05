CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, konuk heyetle birlikte 6 Şubat depreminin yıldönümü vesilesiyle hazırlanan "Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sergi, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla anmamız için anlamlı bir fırsat sundu. Sergideki kareler, yalnızca kayıplarımızı anmakla kalmıyor, aynı zamanda hepimizin ortak acısını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ: "DEPREM BÖLGESİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kahramanmaraş'a verdikleri desteğin süreceğini belirterek, "Depremin ilk günlerinden itibaren bölgede olduk. Bir konteyner kent kurmak için girişimlerde bulunduk ancak uygun alan tahsis edilmedi. Buna rağmen Kahramanmaraş'ta ve Elbistan'da imkanlarımız dahilinde çalışmalar yaptık. Deprem büyük bir felaket, yaraları tam anlamıyla sarmak kolay değil. Ancak biz engellere rağmen hizmeti aksatmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TÜRK MİLLETİ TEK YUMRUK OLDU

Depremin ardından büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini vurgulayan Mansur Yavaş, "Allah bir daha böyle bir felaketi göstermesin. Ancak, milletimizin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. Herkes elindeki imkanları seferber etti. Biz de bugün burada hem yıldönümünü anmak hem de belediye başkanlarımızla görüşmek için bulunuyoruz" diye konuştu.

TÜRKOĞLU VE PAZARCIK'A DESTEK SÜRECEK

Ziyarette, Kahramanmaraş'ın depremin en çok etkilediği bölgelerinden biri olan Türkoğlu'nda ve Pazarcık'ta yapılacak destek projeleri de ele alındı. Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca misafir heyete Türkoğlu’da yaptıkları hizmetlerle ilgili brifing verdi. İlçenin ihtiyaçlarıyla ilgili Mansur Yavuş ve ekibinden destek istedi. Özellikle araç parkuru ile bazı projelerin hayata geçmesi noktasında acileyeti dile getiren Başkan Karaca’ya destek sözü gecikmedi. Başkan Yavaş ise Başkan Karaca’nın hizmetlerini tebrik ederek imkanlar dahilinde Türkoğlu’na destek sağlayacaklarını söyledi.

Milletvekili Ali Öztunç ise, "Türkoğlu ve Pazarcık, Kahramanmaraş'ta depremde en büyük zarar gören bölgelerden. Buralarda vatandaşın talep ettiği hizmetleri hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.