TOKİ konutları bölgesinde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul ve 24 derslikli ortaokul, 2024 yılında devlet destekli olarak hayata geçirilmeye başlandı.

Efsusturan Mahallesi’nde ise 8 derslikli bir anaokulunun inşaatına 2024 yılında başlandı ve çalışmalar devam ediyor. Devlet tarafından finanse edilen bu projelerin yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

Bu yatırımlar, Afşin’de eğitimde modern ve güvenli bir altyapı oluşturulması amacı taşıyor ve bölgedeki çocukların geleceğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.