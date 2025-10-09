Filistin’e destek amacıyla gerçekleştirilen program, KYK’da kalan öğrencilerin yoğun katılımıyla Afşin Fidanlık Camii bahçesinde yapıldı.

DUYGULANDIRAN KUR’AN TİLAVETİ VE ETKİLEYİCİ MESAJLAR

Programın açılışında, imam hatip Muhammed Birol Kaan Sağnak Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Duygusal anlara sahne olan tilavetin ardından KYK öğrencileri, hazırladıkları basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, Filistin halkına yönelik süregelen zulme dikkat çekilerek uluslararası toplumun daha güçlü bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

Öğrenciler, “Mazlumların yanındayız!” diyerek adalet, vicdan ve insanlık adına güçlü bir duruş sergiledi.

CAMİ BAHÇESİNİ DUALAR VE GÖZYAŞLARI DOLDURDU

Basın açıklamasının ardından, manevi danışman Resul Akpınar Filistin’de hayatını kaybedenler ve zulme uğrayanlar için dua etti.

Dua sırasında cami bahçesini dolduran kalabalık, ellerini semaya kaldırarak hep bir ağızdan “Âmin!” dedi.

O anlar, hem hüzün hem de derin bir manevi birlik duygusuna sahne oldu.

GENÇLERDEN BAYRAKLI DESTEK VE SESSİZ ÇIĞLIK

Etkinlik boyunca KYK’lı öğrenciler, Filistin’e desteklerini göstermek amacıyla çeşitli döviz ve pankartlar taşıdı.

Filistin bayraklarıyla cami avlusunda yerlerini alan gençler, sessiz ama anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Program, toplu dua ve birlik mesajlarıyla sona erdi.

BİRLİK VE FARKINDALIK MESAJI

Yetkililer, bu tür etkinliklerin gençlerde farkındalık oluşturduğunu ve toplumun her kesiminin mazlumların yanında olması gerektiğini vurguladı.

Katılımcılar, Filistin halkına yönelik destek çağrılarını yineleyerek, programın birlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirildiğini ifade etti.