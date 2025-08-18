Türk pop müziğinin sevilen gruplarından “Oldu O Zaman”, KAFUM’da sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, dolu dolu programlarıyla her gün on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor. Fuar kapsamında birbirinden değerli sanatçı ve gruplar sahne alırken, müzik şöleni 18 Ağustos Pazartesi akşamı da hız kesmeden sürecek.

Türk pop müziğinin sevilen gruplarından “Oldu O Zaman”, KAFUM’da sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Gençlerin ve her yaştan müzik tutkununun ilgiyle takip ettiği grup; “Sigarası Yaldızlı”, “Acımadı Ki”, “Aydı Dün Gibi” ve“Mastika” gibi sevilen eserlerini Kahramanmaraşlı hayranları için seslendirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 21.00’da başlayacak konsere tüm vatandaşların davetli olduğu duyuruldu.