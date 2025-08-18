Grubun slow parçalarıyla duygusal anlar yaşayan müzikseverler, hareketli şarkılarda ise hep birlikte konserin coşkusuna ortak oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 16’ncı gününde de ilk günkü coşku ve heyecanla devam etti. 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap eden etkinliklere ev sahipliği yapan fuar alanında bu kez, alternatif pop müziğin sevilen grubu İkilem sahne aldı.

KAFUM’da gerçekleştirilen konsere binlerce vatandaş katıldı. Dinleyiciler, grubun sahne performansı, enerjisi ve seyirciyle kurduğu güçlü bağ ile unutulmaz bir gece yaşadı. Konserde İkilem; “Kaybolurum Gülüşünde”, “Bir Sebebi Var”, “Bu Saatten Sonra”, “Bana Sorma” ve “Geçemem Senden” gibi en çok dinlenen parçalarını seslendirerek müzikseverlere keyifli anlar yaşattı. Grup ayrıca; “Ben de Özledim”, “Masum Değiliz”, “Sorma”, “Arkası Gelmez Dertlerimin” ve “Ele Güne Karşı” gibi hafızalara kazınmış eserleri de Kahramanmaraşlılar için yorumladı.

Grubun slow parçalarıyla duygusal anlar yaşayan müzikseverler, hareketli şarkılarda ise hep birlikte konserin coşkusuna ortak oldu. Alanı dolduran binlerce kişi, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek geceye renk kattı. Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen konser, Ağustos Fuarı’nın en unutulmaz etkinliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.