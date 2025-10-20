Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Gaziantep’te düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, 11 ilin yerel yöneticileri iştirak etti.Toplantıda, şehirlerin fiziki, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak projeler, yerel yönetimlerin iş birliği süreçleri ve belediyecilik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik stratejiler ele alındı.Katılımcı belediye başkanları, şehirlerinde hayata geçirdikleri yatırımları, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaları ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de toplantıda, Kahramanmaraş’ta yürütülen altyapı, ulaşım, yerinde dönüşüm, sosyal destek ve kültürel projeler hakkında bilgiler verdi. AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç’ın da yer aldığı toplantıda Başkan Görgel, şehirlerin gelişimi için ortak akıl ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

“Daha Yaşanabilir Bir Kahramanmaraş İçin Gayretimizi Sürdürüyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “AK Parti belediyeciliği, milletimizin gönlünde karşılık bulan bir hizmet anlayışının adıdır. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her zaman millete hizmeti esas alan bir yönetim anlayışıyla görev yapıyoruz.Gaziantep’te gerçekleştirilen bu istişare toplantısı, yerel yönetimler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi açısından son derece verimli oldu. Burada şehirlerimizin geleceğine yön verecek projeleri ve iş birliklerini istişare etme fırsatı bulduk. Bizler de her alanda şehrimizi daha ileriye taşımak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz.Bu doğrultuda hem merkezi hükümetimizle hem de AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığımızla güçlü bir koordinasyon içindeyiz.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkesi, bizim yol haritamız olmaya devam ediyor.Bu anlayışla, Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için tüm ekibimizle birlikte azimle çalışmayı sürdüreceğiz”ifadelerini kullandı.