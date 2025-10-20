Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla şehir genelindeki muhtarları bir araya getiren özel bir program düzenledi.Çamlıca Restoran’da gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan ile 11 ilçede görev yapan muhtarlar katıldı.Programda muhtarlarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, tüm katılımcıların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü tebrik etti. Başkan Görgel, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çekerek, “Muhtarlarımız, devletimizin mahallelerdeki eli, gözü, dili ve gönlüdür. Onlar hemşehrilerimizin ilk kapısını çaldığı, derdini paylaştığı, sevincini paylaştığı en değerli temsilcilerdir. Bizim içinse bu şehrin kalkınma yolculuğundaki en yakın çalışma arkadaşlarıdır” dedi.

“721 Muhtarımızla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdik”

Göreve geldikleri günden itibaren şehir genelinde muhtarlarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Başkan Görgel, “Her ilçemizde, her mahallemizde toplamda 721 muhtarımızla istişare toplantıları gerçekleştirdik. Her bir mahallemizin ihtiyacını doğrudan sizlerden dinledik. Yapılabilecek hizmetleri açık açık, tarih tarih ifade ettik; yapılamayacak çalışmaları da neden yapılamayacağını samimiyetle anlattık. Çünkü biz inanıyoruz ki şeffaflık, güvenin temelidir. Bizim belediyeciliğimizin özü, işte bu şeffaf ve dürüst yönetim anlayışıdır” diye konuştu.

“114 Projemizden 69’unun Startını Verdik”

Kahramanmaraş’ta altyapıdan üstyapıya, kültürden spora birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Görgel, 17 aylık görev sürecinde 114 projenin 69’unun startının verildiğini söyledi.“Bugün itibarıyla öz kaynaklarımızla 8 Milyar TL’lik yatırımı şehrimize kazandırmış bulunuyoruz” diyen Görgel, altyapı yatırımlarına da özel bir parantez açarak, “Şehrimizde Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesini kurduk. 20 yılda yapılacak işleri 1,5 yılda tamamlama hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar 920 kilometre içme suyu hattı, 130 içme suyu deposu, 168 sondaj kuyusu, 162 kilometre kanalizasyon hattı ve 16 kilometre yağmur suyu hattı tamamlandı. Bu yatırımların toplam maliyeti 2,25 Milyar TL’yi buldu. Hükümetimizin desteğiyle şehrimize kazandırılan 20 Milyar TL’lik altyapı yatırımı, Kahramanmaraş’ı daha güçlü bir geleceğe hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

Yol ve Üstyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Sürüyor

2024 yılında önemli yol yatırımlarını tamamladıklarını belirten Görgel, “2024 yılında 50 kilometre sıcak asfalt, 110 kilometre sathi kaplama, 16 köprü menfez ve 160 kilometre yol açımı ve bakım-onarım çalışmasını tamamladık. 2025 yılı hedefimiz daha büyük: 65 kilometre sıcak asfalt, 260 kilometre sathi kaplama, 15 köprü menfez ve 160 kilometre yol açımı. Bu çalışmaların tahmini maliyeti 1,8 Milyar TL olacak” ifadelerini kullandı.

Sosyal ve Kültürel Yatırımlarla Şehre Değer Katılıyor

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın sosyal ve ekonomik hayatına yön verecek projeleri de birer birer hayata geçirdiklerini belirtti. Görgel, “Yeşilgöz Restoran, Pınarbaşı Misafirhanesi, Çocuk Kütüphanesi, Kahramanmaraş Gençlik Merkezi, Merkez Spor Kompleksi ve mahallelerimize kazandırdığımız halı sahalar gibi birçok projeyi tamamladık, tamamlıyoruz.Ayrıca Toptancılar Sitesi’ni 1 Milyar TL yatırımla, Kuzey İlçeleri Katı Atık Tesisi’ni 685 Milyon TL bedelle hayata geçiriyoruz.Kahramanmaraş Stadyumu projemiz ise 1,8 Milyar TL’lik büyük bir yatırımla şehrimize kazandırılacak.Genç, çocuk, kadın, yaşlı ve engelli her bir birey için ayrı ayrı hizmet üretiyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Allah Birlik ve Beraberliğimizi Daim Eylesin”

Sözlerini tüm muhtarlara teşekkür ederek tamamlayan Başkan Görgel, “Şehrimizin kalkınması, huzuru ve refahı için gece gündüz demeden çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Görevinizde başarılar diliyor, her birinize emek, gayret ve samimiyetiniz için teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.

Muhtarlara Bilgisayar Desteği

Programın sonunda Başkan Fırat Görgel, muhtarların hizmet kalitesini ve iş birliğini artırmak için her bir muhtara bilgisayar hediye edileceğini de açıkladı.