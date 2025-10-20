Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde de ulaşım standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Andırın kırsalında önemli bir çalışmayı daha tamamladı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde Beşbucak Mahallesi ile mahalleye bağlı Eynallı mevkii arasında ulaşımı sağlayan 3 kilometrelik arteri sathi asfaltla tamamen yenileyerek bölge halkının hizmetine sundu. Yapılan bu çalışma ile hem araç sürücülerinin yolculuk deneyimi iyileştirildi hem de yaklaşan kış aylarında yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçildi.

Mahalle Muhtarından Hizmet Teşekkürü

Beşbucak Mahalle Muhtarı Halil Eskici, “Burada zor şartlarda ulaşım vardı. Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızdan yolumuzu tamamen yeniledi. Yapılan çalışmalar bizi çok mutlu etti. Mahallem ve şahsım adına emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.