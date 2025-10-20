Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, ikinci gününde de yoğun bir katılımla devam ediyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilen söyleşi programlarının konuklarından biri de yazar Mehmet Ali Bulut oldu.

KAFUM’da düzenlenen söyleşide okurlarıyla buluşan Bulut; inanç, maneviyat ve insanın ruhsal dönüşümü üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.“Peygamber Efendimizin hal ve hareketlerin gerçek manada hayatımıza yansıtırsak, atalarımızdan hak ettiğimiz belalar, musibetler ve hastalıklar dahi bizden düşer” diyen Bulut, modern insanın yaşadığı pek çok sıkıntının temelinde inançsızlık ve rehbersizlik olduğunu belirtti.

“Gerçek İman, Travma ve Modern Çağın Ruhsal Hastalıklarından Korur”

Konuşmasında Kur’an-ı Kerim’in ve sünnetin rehberliğine dikkat çeken Bulut, “Peygamber Efendimizin rehberliği bizim için en önemli hususlardan biridir. Çünkü ayeti kerimeler bize bunu emrediyor. Tefsir okumak, Kur’an’ın anlamını derinlemesine kavramak açısından bizlere büyük fayda sağlar. İnsan, inandığı şeyin farkına vardıkça olgunlaşır. Peygamberimiz sadece bir dönemin değil, tüm insanlığın rehberidir. Onun sünnetini hayatımıza geçirdiğimizde ruhsal sıkıntılar, korkular, endişeler bizden uzaklaşır. Gerçek iman, insanı travmalardan ve modern çağın ruhsal hastalıklarından korur” ifadelerini kullandı.

Katılımcılar Programdan Memnun Ayrıldı

Yaklaşık bir saat süren programda Bulut, dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı. Söyleşiye katılan vatandaşlar hem manevi atmosferden hem de yazarın samimi anlatımından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Program sonunda Mehmet Ali Bulut, sevenleri için kitaplarını imzaladı ve okurlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.