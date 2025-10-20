Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde; Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kahramanmaraş Şubesi işbirliğiyle düzenlenen Onikişubat Bağ Bozumu Festivali, tüm hızıyla devam ediyor.

“Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde kadın kooperatifleri, yerel üreticiler ve girişimci kadınlar, kendi stantlarında ürünlerini sergilerken, gastronomi dünyasının önemli isimlerini de workshoplar ve bilgilendirici panellerle Kahramanmaraş mutfağını anlatıyor.

Festival, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirerek Kahramanmaraş’ın lezzet yolculuğuna yeni bir soluk kazandırdı.

Ömür Akkor, Sinem Özler ve Sibel Dedeoğlu deneyimlerini paylaştı

Anadolu mutfağının izlerini süren ünlü şef ve araştırmacı Ömür Akkor, Seraf Restoran Kurucusu Şef Sinem Özler ve Türkolog, mutfak araştırmacısı Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu festival kapsamında düzenlenen panelde bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

“Bağ Bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşti” sloganıyla Expo Kahramanmaraş Arasta Çarşısı’nda gerçekleştirilen panelde, Anadolu’nun 12 bin yıllık mutfak kültürü, geleneksel lezzetlerin geleceğe taşınması ve Kahramanmaraş mutfağının gastronomi turizmi açısından önemi konuşuldu.

“Bu topraklar, insanlığın sofrasıdır”

Anadolu’nun her köşesini gezerek unutulan tarifleri gün yüzüne çıkaran Ömür Akkor, Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yerini ve Kahramanmaraş’ın yemek kültüründeki köklü mirasını anlattı. Akkor, “Anadolu sadece bir coğrafya değil, insanlığın sofrasıdır. Bu topraklarda her yemeğin bir hikayesi, bir duası vardır.” sözleriyle dinleyicilerden büyük alkış aldı.

“Kadınlarımızın emeğiyle büyüyoruz”

Kadın girişimciliğinin ve yerel üretimin önemine değinen Şef Sinem Özler, Seraf Restoran’ın kuruluş hikayesini paylaşarak kadın emeğinin mutfaktaki değerini vurguladı. Özler, “Yemeği sadece pişiren değil, ona anlam katan kadınların emeğiyle büyüyoruz.” dedi.

“Atıksız mutfak anlayışı ve gastronomi kültürü”

Türkolog Sibel Topçuoğlu Dedeoğlu ise Kahramanmaraş mutfağının tarihsel köklerine, atıksız mutfak anlayışına ve şehrin edebiyatla iç içe geçmiş gastronomi kültürüne dikkat çekti. Dedeoğlu, “Unutulan her tarif, bir şehrin hafızasından silinen bir kelimedir.” ifadelerini kullandı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği panel, soru-cevap bölümünün ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.