Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Romanya’da düzenlenen U17 Güreş Balkan Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak Türkiye’ye ve Kahramanmaraş’a gurur yaşatan genç sporcuları makamında ağırladı.48 kilogramda mindere çıkan Şamil Şahan, turnuva boyunca tüm rakiplerini mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu.

43 kilogramda mücadele eden Hatice Kazmacı ise üstün performansıyla gümüş madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı. 45 kilogram kategorisinde şampiyon olarak altın madalyayı Türkiye’ye kazandıran İbrahim Bera Kıvrak da başarılarıyla dikkat çekti.Genç sporcuları makamında ağırlayan Başkan Fırat Görgel, sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Görgel, genç güreşçilerin elde ettiği bu başarıların Kahramanmaraş’ta sporun gelişimi açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı.Ziyarette sporculara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporculara her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.Başkan Görgel, “Bu başarılar Kahramanmaraş’ın spordaki potansiyelinin en somut göstergesi. Gençlerimizin azmi, disiplini ve emeğiyle gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, geleceğin şampiyonlarının yetişmesi için her zaman yanlarında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Spor Yatırımlarımızla Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştireceğiz”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Romanya’da düzenlenen U17 Güreş Balkan Şampiyonası’nda elde edilen bu önemli başarı, bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu.48 kilogramda Balkan Şampiyonu olan Şamil Şahan’ı, 45 kilogramda altın madalya kazanan İbrahim Bera Kıvrak’ı ve 43 kilogramda gümüş madalya elde eden Hatice Kazmacı’yı yürekten kutluyorum.Kahramanmaraş, tarih boyunca spora ve özellikle güreşe büyük değer vermiş bir şehir. Bu genç sporcularımız, bu geleneği başarıyla sürdürerek bizlere onur yaşattı.Bizler de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her branşında gençlerimizin yanında olmaya, tesis yatırımlarımızı artırmaya ve geleceğin şampiyonlarını desteklemeye kararlıyız.Şampiyonlarımızı, ailelerini ve emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum”ifadelerini kullandı.