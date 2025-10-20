Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı hizmet anlayışıyla şehirdeki sosyal yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Dermankart sahibi vatandaşlara sağlanan aylık ödemeler kesintisiz sürüyor. Bu kapsamda, Ekim ayında Dermankart’lı 12 bin 651 aileye 23 Milyon TL maddi destek sağlandı.

“Her Gönüle Ulaşmaya Devam Edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bizler kimsenin yalnız olmadığı, dayanışmanın en güçlü şekilde yaşandığı bir şehir inşa ediyoruz. Bu kapsamda Dermankart’lı 12 bin 651 hemşehrimize Ekim ayında 23 Milyon TL maddi destekte bulunduk. Rabbim bereketli kılsın. Kahramanmaraş’ta sosyal belediyecilik anlayışımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız. Her haneye dokunmaya, her gönüle ulaşmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.