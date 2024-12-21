Elbistan’daki gençlik hareketini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan kongre, 21 Aralık 2024 tarihinde saat 15:00'te AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı binasında düzenlenecek.

Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Elbistan’a daha güçlü bir gelecek inşa etmek için bir araya gelen Gençlik Kolları, önemli projeler ve hedefler hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.

Av. Muhammed Sönmez, Elbistan Gençlik Kolları Başkanlığı’nda gençlik hareketini daha ileriye taşımak için planladığı projeleri tanıtacak.