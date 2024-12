Yapılan açıklamada, kongrenin kahraman şehir Kahramanmaraş’ta, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, teşkilat üyeleri, misafirler ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, kongremize teşrif eden misafirlerimize, teşkilat mensuplarımıza, delegelerimize ve tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugüne kadar partimize emek veren İl Başkanlarımıza, Yönetim, Disiplin ve Demokrasi Hakem Kurulu üyelerimize ve teşkilatımızın tüm mensuplarına, görev süreleri boyunca ortaya koydukları özverili çalışmalar için minnettarız. Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz.

Yeni dönemde göreve gelen İl Yönetim, Disiplin ve Demokrasi Hakem Kurulu üyelerimizi tebrik ediyor; başarı ve kolaylıklar diliyoruz. Yeni Kurullarımızın, partimize, teşkilatımıza, kahraman şehrimize ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

AK Partimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, #TürkiyeYüzyılı vizyonuyla her sokakta, her caddede, her mahallede hizmet etmeye, ülkemizi daha da ileriye taşımaya devam edecektir. Yaptıklarımızla gururluyuz, yapacaklarımızla heyecanlıyız.”

Açıklamanın sonunda, kongreye katkı sağlayan, destek veren tüm dava arkadaşlarına teşekkür edilerek, birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı:

“Birlikte nice zaferlere! Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”