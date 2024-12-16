Bü dünya hayatında seni enterese eden,sadece seni yaratan rabbin olsun…

60-70 yıllık dünya hayatını, başkası ne düşünüyor diye yaşamayın,sadece Allah için yaşayın…

Önce kendini düşün,kendin için yaşa…

Sağa sola bakma,daima ileriye doğru koş…

Sağını solunu bekleme,Rabbine doğru koş…

Bilmiyorsan,bir bilene danış…

İyileri kendine örnek al…

Hatalar insana,insanoğluna mahsustur,üzülme,yıkılma…

Yeniden Rabbine sığın,ayağa kalk ve yürü…

Çünkü sen Allah için yaşıyorsun…

Çünkü senin düşüncen,yaşantın sadece Allah içindir…

Sadece Allah’a hesap vereceksin…

Sadece Allah, hataları affedendir…

Sadece Allah, gerçek merhamet sahibidir…

Bağışlayan O…

Dirilten O…

Yaşamın ve ölümün sahibi O…

Her türlü kaygıdan kurtul ve Allah’a yönel…

Riyadan ve gösterişten kurtul…

Samimi ve dürüst ol…

Kalpleri bilen de O,Kalpleri değiştiren de O…

Kalplere hükmeden de O…

Kalbini ve yaşantını değiştir…

Allah’ın emri doğrultusunda, yeniden çek et kendini…

Bakınız Kuran’ı Kerim’de,kalp ile ilgili birçok uyarı bulunmaktadır;

“Onlar, Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitleri mi var?”

(Muhammed:24)

“Bundan sonra kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü taşlardan öyleleri vardır ki, onlardan ırmaklar fışkırır, öyleleri vardır ki yarılır, ondan sular çıkar, öyleleri vardır ki Allah korkusuyla yuvarlanır.” (Bakara:74)

“Onlar Peygamber’e: “Bizim kalplerimiz örtülüdür, söylediklerini anlamıyoruz” dediler. Aslında gerçeklerin üzerini bilerek örtmeleri ve inanmamakta direnmeleri sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir; bu yüzden pek azı iman eder.” (Bakara:88)

“Ey mü’minler! Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşmandınız; derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz, fakat Allah sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yolu bulasınız diye, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.” (Ali İmran :103)

“Ey mü’minler! Siz öylesine kalpleri arıduru, herkesin iyiliğini isteyen kimselersiniz ki o düşmanlarınızı bile seversiniz, ama onlar sizi sevmezler.” (Ali İmran :119)

Ve son olarak,alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed (a.s) buyuruyor:

“Allah sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar.”

Kalplerimize dikkat edelim,Allah kalplerden geçeni tek bilendir…

Selam ve dua ile kalın…