Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda Onikişubat ve Andırın ilçeleri arasında alternatif ulaşım sağlayan Karasu Grup Yolu'nda iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Stabilize olan Karasu Grup Yolu’nun modernize edilmesi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Toplamda 20 kilometrelik arterde genişletme ve asfalt öncesi zemin hazırlıkları devam ediyor. Çalışmalar sonucunda yol genişliğinin mevcut halinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Böylece güzergâh, hem araç trafiği açısından daha güvenli bir hale gelecek hem de sürücülerin konforu artırılacak.

Mahallelerin Ulaşım Kalitesi Artıyor

Yol çalışmaları tamamlandığında Onikişubat’a bağlı Çevrepınar, Sarımollalı, Avgasır ve Ayşepınarımahalleleri ile Andırın’a bağlı Gökgedik, Tatarlı ve Emirler mahallelerinin ulaşım standardı önemli ölçüde iyileştirilecek. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, yenilenen yol sayesinde hem daha kısa sürede seyahat edebilecek hem de konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacak.

Ulaşım 20 Kilometre Kısalıyor

Karasu Grup Yolu’nun modernize edilmesiyle birlikte Onikişubat ve Andırın ilçeleri arasındaki ulaşım mesafesi 20 kilometre daha kısalacak. Bu durum, vatandaşların hem zamandan hem de yakıt tüketiminden tasarruf etmelerini sağlayacak. Ayrıca bu güzergâh, bölgeler arası ticaret ve lojistik faaliyetlerine de olumlu katkılar sunacak.