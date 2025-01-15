Bu kapsamda, Duraklı Mahallesi’nde ara sokaklarda yürütülen asfalt dökme işlemleri titizlikle sürdürülüyor. Belediye ekipleri, mahalle sakinlerinin daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlaması için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirtti. Asfaltlama çalışmalarıyla bölgedeki ulaşım standardının artırılacağını ifade eden Başkan Akpınar, ilçe genelinde çalışmaların aynı hassasiyetle sürdüğünü vurguladı.

Başkan Akpınar, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: "İlçemizin gelişmesi, her açıdan kalkınması ve metropol kimliğine yakışır bir seviyeye ulaşması için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyor. İlçemizin dört bir yanında ekiplerimiz özverili bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Duraklı Mahallemizde ihtiyaç duyulan alanlarda asfaltlama ve yol bakım-onarım çalışmaları büyük bir hassasiyetle tamamlandı. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz ve ilçemizi daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getireceğiz."

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında hayata geçirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor.