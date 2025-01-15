Bu buluşmada, şehrin geleceği için akademik ve sosyal iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekildi.

“Şehrimizin Geleceği İçin Güç Birliği Yapıyoruz”

Zuhal Karakoç, toplantının yalnızca bir fikir alışverişi olmadığını, Kahramanmaraş için büyük bir kalkınma seferberliği olduğunu vurguladı. Toplantıda yaptığı konuşmasında şunları belirtti:

“Kahramanmaraş’ımız için atan kalpler ve yazan kalemler olarak bu sabah bir araya geldik. Bu buluşma, şehrimizin hem fiziksel hem de zihinsel kalkınması adına büyük bir adım oldu. Eğitim ve sosyal alanlarda iş birliğimiz, geleceğimizi şekillendirecek.”

“Eğitim ve Kalkınma İçin Ortak Hedefler Belirledik”

Toplantının odağında, Kahramanmaraş’ın insan kaynağını, bilişsel kapasitesini ve eğitimdeki hedeflerini yeniden inşa etme kararı yer aldı. Karakoç, şehrin geleceği için atılacak adımlarda ortak hareket etmenin önemini şu şekilde ifade etti:

“Kahramanmaraş’ın sadece altyapısını değil, aynı zamanda insan kaynağını ve bilişsel algısını da yeniden inşa etmek zorundayız. Bu toplantı, şehrimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluşturdu.”

“Her Katılımcıya Teşekkür Ediyorum”

Toplantıya katılan ve destek veren tüm isimlere teşekkür eden Karakoç, şehrin geleceği adına bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti:

“Emeği geçen herkese, katılım sağlayanlara ve bizlerle olamayan dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş için güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğiz!”

Kahramanmaraş İçin Yeni Ufuklar

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşma, akademik ve sosyal iş birliği açısından şehrin geleceğini daha parlak kılmak adına büyük bir adım olacaktır. Bu güçlü birliktelik, Kahramanmaraş için yepyeni bir kalkınma döneminin inşası için istişarelere aralıksız devam edilmektedir.