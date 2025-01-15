Etkinlikte gökyüzü meraklıları unutulmaz bir deneyim yaşarken, bilim dolu bir gece için alanında uzman isimler ve astronomi tutkunu öğrenciler bir araya geldi.

Etkinlikte, KSÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Toroğlu, “Türk Bilim İnsanlarının Astronomiye Katkıları” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Ayrıca, Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi’nden Dr. Nurullah Kılınç, Fen Bilgisi Öğretmeni Durmuş Arslan, 12 Şubat Bilim ve Sanat Merkezi’nden Mehmet Ceyhan, TOBB Fen Lisesi’nden Coğrafya Öğretmeni Gamze Metin ve Fizik Öğretmeni Ali Sünbül, “Temel Astronomi Bilgileri” konulu sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe, TOBB Fen Lisesi’nden 21 astronomi meraklısı öğrenci ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Demirtaş, Şube Müdürleri Kemal Kösekul, Ali Kaya, Soner Akpınar ve Ar-Ge birimi öğretmenleri de katıldı.

Katılımcılar, teleskoplarla Ay, Mars, Satürn ve Venüs gözlemi yapmanın keyfini çıkardı. Ayrıca, VR sanal gözlüklerle güneş sistemi temalı bir video izleyen katılımcılar, astronomi temalı bilgi yarışmasıyla eğlenerek öğrendi. Etkinlik boyunca çeşitli ikramlar sunulurken, tüm katılımcılara hediyeler ve Katılım Belgesi takdim edildi.