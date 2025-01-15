Meclis’te bu konuyla ilgili soru önergesi veren ve defalarca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüşmeler gerçekleştiren Karakoç, projede önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı.

“Kahramanmaraş İçin Tarihi Bir Gün!”

Zuhal Karakoç, hızlı tren projesinin Kahramanmaraş için sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda şehrin geleceğini değiştirecek bir adım olduğunu belirtti:

“Bugün Kahramanmaraş’ımız için tarihi bir gün!

Hızlı tren projemizin etüt ve proje çalışmaları tamamlandı. Artık uygulama aşamasına geçiyoruz. Bu başarı, şehrimizin geleceğini şekillendirecek büyük bir adımdır.”

“Defalarca Görüştük, Kararlılığımız Sonuç Verdi”

Kahramanmaraş’ın yıllardır beklediği hızlı tren hattının hayata geçmesi için Bakanlık düzeyinde yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Karakoç, sürecin hızlanmasında ısrarlı takibin etkili olduğunu vurguladı:

“Sayın Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, projenin tarihini öne çektik ve hattın Kahramanmaraş merkezinden geçmesi yönündeki taleplerimiz kabul gördü. Bu adımlarla, halkımızın yıllardır beklediği büyük bir projeyi hayata geçiriyoruz.”

“Projenin Her Aşamasını Takip Edeceğiz”

Hızlı tren hattının sadece bir ulaşım projesi olmadığını, şehrin ekonomik, sosyal ve turistik potansiyelini artıracağını belirten Karakoç, projenin uygulanma sürecini yakından takip edeceklerini dile getirdi:

“Kahramanmaraş için çabalarımız bitmeyecek. Bu projenin her adımını hemşehrilerimiz adına izlemeye ve gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz!”

Hızlı Tren, Şehrin Çehresini Değiştirecek

Kahramanmaraş Yüksek Hızlı Tren Projesi, şehri hem ulaşım ağında stratejik bir noktaya taşıyacak hem de ticaret, turizm ve sosyal hayata dinamizm kazandıracak. Bu büyük gelişme, Kahramanmaraş halkı için yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.