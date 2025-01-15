13 Ocak 2025 - 24 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu denetimler, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Drone ile Yapılacak Trafik Denetimleri

Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek olan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip ve zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi kural ihlalleri takip edilecek.

Denetim Tarihleri ve Bölgeler

13 Ocak 2025 - 24 Mart 2025 tarihleri arasında Kahramanmaraş il genelinde yoğun trafik güzergâhlarında ve kavşak noktalarında drone ile trafik denetimi yapılacak. Hava durumunun elverdiği ölçüde gerçekleştirilecek olan bu denetimlerle, sürücülerin trafik kurallarına uyma oranlarının artırılması ve trafik kazalarının önlenmesi hedefleniyor.

Emniyet Müdürlüğü’nden Açıklama

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hava araçlarıyla yapılacak denetimlerin trafik güvenliği açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Ayrıca, bu denetimlerin trafik kazalarına sebep olan kural ihlallerini azaltarak sürücülerin daha dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmalarını teşvik edeceği vurgulandı.