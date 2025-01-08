AYDOĞAR KONTEYNERDEN KİRA İSTEMEK ESNAFA ZULÜMDÜR?

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhamed Aydoğar, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 23 ay geçmesine rağmen hala kalıcı konut ve işyeri sorunlarının çözüme kavuşmadığını belirtti.

Derepazarı esnafının yaşadığı sorunlara vurgu yapan Aydoğar “Derepazarı diye bilinen Kahramanmaraş’ımızın kalbinde, ticaretinin merkezinde olan çarşımızın esnafı maalesef bugün bir keşmekeşle, belirsizlik ile karşı karşıya.

Depremin üzerinden 23 ay geçmesine rağmen hala kalıcı işyerlerinin gösterilmemiş olması esnafımızı derinden yaralamaktadır. Hala konteyner veya prefabrik, kalıcı olmayan çarşılara taşınmalarının istenmesi şehrimiz adına ve yetkililerimiz adına üzücü bir durumdur.

Piazza AVM yanına 58 adet prefabrik yapı yapılmış, ihtiyaç olan ise yaklaşık 240 adet iş yeridir. Bunun yanı sıra bizleri bilgilendiren esnaf kardeşlerimiz Piazza’nın yanında 30.000 TL kira isteneceği yine diğer konteynerlerde aylık 5000 TL kira istenileceğini belirttiler. Konteynerler için kira istenmesi, felaketi yaşayan esnafımıza zulümdür.

İktidar tarafından deprem sonrası konutların 1 yıl içerisinde teslim edileceği vaat edilirken, üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen konut sorununun yanı sıra kalıcı işyerleri konusunda da maalesef mesafe alamadık, yapılan somut bir şey yok. Bizim bugün bunları konuşuyor olmamız bile abesle iştigaldir. Diğer yandan kalıcı işyerlerine kavuşamayan esnaf kardeşlerimiz ise hangi kuruma başvuracaklarını bilmemekteler.

NE KALICI KONUTLAR NE DE KALICI İŞYERLERİ TESLİM EDİLMEDİ, MÜCBİR SEBEP NEDEN BİTTİ?

Bunun yanı sıra mücbir sebep hali daha önce deprem yaşan illerimizde 7 yıla kadar uzatılmasına rağmen, asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilin zarar gördüğü felakette, Mücbir Sebep Hali kaldırılmıştır. Ne kalıcı konutların ne de kalıcı işyerlerinin teslim edilmediği şehrimizde mücbir sebep halinin devam etmesi için daha ne gibi bir felaketin yaşanması gerek? Bu şehirde mücbir halin devam ettiğini görmüyorsanız, gerçekten sizin vatandaşın halinden haberiniz yok demektir. Ülkemizin bulunduğu zorlu ekonomik şartlarda, depremin yıkıp geçtiği bu şehirde insanımız bir de ekonomik deprem yaşıyor” dedi.

Aydoğar, günü birlik siyasetin çözüm getirmediğine dikkat çekerek “Yaklaşık 2 yıldır, vatandaş konteynerde yaşarken, esnafın, sanayicinin sorunu çözülmemişken, yetkililerin kafalarını yastığa rahat bir şekilde koyabildiklerini düşünmeden, sorgulamadan edemiyoruz.

Hemşehrilerimiz artık göçebe hayatı yaşamak istemiyor. Esnafımız kalıcı işyerlerine kavuşmak istiyor” diye konuştu.

Şehir merkezinde devam eden yerinde dönüşüm projesini de eleştiren Aydoğar “Günü kurtarmak için, oy rantı için alınan hızlı kararların faturasını yine bu şehirde yaşayanlar ödüyor ve ödeyecek. Şehrin 300 yıl 500 yıl sonrasını düşünerek hareket etmelidir. Kalıcı çözümler üretmelidir. Şehrin tarihi dokusunu gelecek nesillerimize taşıyacak, kalıcı projelerin yapılması önemli. Bugün şehir merkezinde yapılan konutların mimari yapısı maalesef bu şehrin yapısına uygun değildir. Ayrıca vatandaş yapılan konutların çok küçük olmasından da yakınıyor.

Diğer yandan şehrin en ücra köşelerine yapılan deprem konutlarında işçilik o kadar kötü ki şikayet etmeyen bir tane vatandaşımız yok.

Vatandaşımızın sorunlarını Milli Görüşün neferleri olarak her fırsatta dile getirip, çözüme kavuşuncaya kadar susmayacağız” ifadelerini kullandı.