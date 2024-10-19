Başkan Akpınar, muhtarların bu özel gününü kutlayarak, onların yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir unsuru ve mahallelerin sesi olduğunu vurguladı.

Başkan Akpınar konuşmasında, muhtarların vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirtti. “Yerel yönetimlerin en güçlü destekçileri olan siz değerli muhtarlarımız, mahallelerimizin gözü ve kulağısınız. Halkımızın seçtiği kişiler olarak sorumluluğunuz büyük. Hep birlikte el ele vererek Dulkadiroğlu halkına en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SEÇİLMİŞ KİŞİLER, MİLLETİN YÜKÜNÜ OMUZLAYANLARDIR”

Muhtarların halkın iradesiyle seçilmiş kişiler olduğunu belirten Başkan Akpınar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Muhtar’ kelimesi, Arapça kökenli olup ‘seçilmiş’ anlamına gelir. Ancak, Peygamber Efendimiz’in (SAV) buyurduğu gibi, en seçkin kişi olmak, aynı zamanda milletin yükünü omuzlamaktır. Yönetici ya da muhtar olmak, halka hizmet etmek demektir. Peygamber Efendimiz’in Hadis-i Şerifinde, ‘Sizin en hayırlınız, insanlara hizmet edeninizdir.’ buyurulmuştur. Bu anlayışla, sorumluluğumuz altındaki her bireye eşit hizmet sunmak zorundayız. Siz muhtarlarımız da mahallelerinizde milletin efendisi ve hizmetkârısınız.”

Başkan Akpınar, muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ederek Dulkadiroğlu’nu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlikte muhtarlar da söz alarak, Başkan Akpınar’a teşekkürlerini iletti ve yerel hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Akpınar, konuşmasının ardından muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirerek programı sonlandırdı.