Ramazan ayının bereketine dikkat çeken Başkan Akpınar, birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi'nde kurulan iftar çadırı, vatandaşların yoğun ilgisiyle hizmet vermeye devam ediyor. Başkan Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Hilmi Doğru ve yönetimi, Kurum Müdürleri ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte vatandaşlarla iftar yaptı.

Aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu dile getiren Başkan Akpınar, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek tüm hemşehrilerine hayırlı Ramazanlar diledi. Bu mübarek ayın bereketini hep birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Kızılay iş birliğiyle kurulan iftar çadırı, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.