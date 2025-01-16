Ziyaret kapsamında, bakırcılık mesleğinin sorunları ve çözüm talepleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Başkan Akpınar, ziyaretlerin süreceğini belirterek, “Esnafımız, kültürümüzün ve ekonomimizin temel taşlarından biridir. Sorunlarına çözüm üretmek ve onları desteklemek bizim önceliğimizdir. Daha güçlü bir Dulkadiroğlu için birlikte çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Ziyaretin sonunda, Başkan Akpınar ve Meclis Üyesi Aksu, nazik davetleri ve misafirperverliklerinden dolayı Durdu Yıldız ve ekibine teşekkür etti.