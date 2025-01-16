Etkinlik, Türk milliyetçiliğinin önemli isimlerini anarken, iklim değişikliği gibi hayati bir konuda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Program, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş, Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden Hüseyin Nihal Atsız ve kısa süre önce vefat eden sanatçı Ferdi Tayfurun anılmasıyla başladı. Hoca Yusuf Ateş tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle manevi bir atmosfer sağlandı.

“İklim Değişiklikleri” Üzerine Bilgilendirici Söyleşi

Programda, Prof. Dr. Emin Toroğlu tarafından yapılan “İklim Değişiklikleri” konulu söyleşi büyük ilgi gördü. Toroğlu, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal etkilerini bilimsel bir bakış açısıyla ele alırken, çözüm önerileri sunarak katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

Başkan Hakkoymaz: “Birlik ve Dirlik İçinde Geleceğe Yürüyoruz”

TÜRKAV Kahramanmaraş İl Başkanı Doç. Dr. Hakan Hakkoymaz, etkinliğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinin bağrından çıkan büyük isimleri yad ederken, çağımızın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliği gibi güncel meseleleri de gündeme taşımayı görev addediyoruz. Rabbim, Bozkurdun başını dik, Ülkücünün alnını açık, Üç Hilal’in geleceğini kutlu eylesin. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun.”

Yoğun Katılım

Etkinliğe, MHP Kahramanmaraş İl Yöneticileri, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığı ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Birlik ve beraberlik ruhunun hâkim olduğu program, katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

TÜRKAV, bu anlamlı etkinlikle hem Türk kültürüne olan bağlılığını hem de toplumsal meselelere olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.