Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Edebiyat Yolu üzerinde yer alan Âşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Beton bloklarda meydana gelen deformasyon nedeniyle araç trafiğine kapalı olan tünelde yürütülen çalışmalara ilişkin ekiplerden son bilgileri alan Başkan Fırat Görgel, “Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler, Âşık Mahzuni Şerif Tünellerinde yoğun gayretini sürdürüyor. Bizler de tünellerde incelemelerde bulunarak ekiplerden son duruma ilişkin bilgiler aldık. Sondajlar yapıldı, proje hazırlanıyor. İnşallah proje hızlı bir şekilde tamamlanarak tüneller tekrar ulaşıma açılacak” ifadelerini kullandı.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ