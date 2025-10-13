Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin geleneksel spor kültürünün en önemli organizasyonlarından biri olan 14. Geleneksel Bertiz Baydemirli Kısa Şalvar Güreş Festivali’ne katıldı.

Dulkadiroğlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival, bölge halkının yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.Festival alanını dolduran yüzlerce sporsever, ata sporu güreşin heyecanını doyasıya yaşarken, organizasyonda 508 pehlivan kıyasıya mücadele etti. Miniklerden başpehlivana kadar farklı kategorilerde yapılan karşılaşmalar, izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı.

Protokol Yoğun Katılım Gösterdi

Organizasyonu takip edenler arasında; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, İrfan Karatutlu ve Ali Öztunç, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli de yer aldı.

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş’ımız Nice Pehlivanlar Yetiştirdi”

Festivalde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Ata sporumuz olan güreşi şehrimizde yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu topraklar tarih boyunca nice pehlivanlar ve şampiyonlar yetiştirdi. Bu şampiyonlarımız ülkemizin ve dünyanın her yerinde şehrimizi temsil ediyor. Bugün de burada yiğit pehlivanlarımız kendilerini bu er meydanında gösterecek. Şehrimizin geleneklerine ve ata sporumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz.İnşallah Kahramanmaraş olarak 25 Ekim’de Kısa Şalvar Türkiye Şampiyonası’na, 26 Ekim’de ise ilk kez düzenlenecek Dünya Karakucak Güreş Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Ata sporumuzun kalbi ana vatanında, Kahramanmaraş’ta atacak” cümlelerini kaydetti.