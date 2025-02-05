Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel; A Haber, Ülke TV ve TGRT Haber canlı yayınlarına katılarak şehirde yürütülen çalışmalar ve 6 Şubat anma programlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Görgel; altyapı ve üstyapı yatırımlarından sağlık ve eğitim alanındaki projelere, tarihi mekânların restorasyonundan 6 Şubat anma programlarına kadar birçok konuyu ele aldı.

Yıl Sonuna Kadar Tüm Vatandaşlar Kalıcı Konut ve İş Yerlerine Kavuşacak

Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 34 binin üzerinde konut ve iş yerinin tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini aktaran Başkan Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ımızı daha güçlü bir şekilde yeniden ayağa kaldırmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte çok ciddi bir uğraş verdik. Şu ana kadar şehrimizde 34 bin 600 vatandaşımıza yeni konut ve iş yerlerini teslim edildi. Yılsonuna kadar şehrimizdeki 74 bin hemşehrimiz kalıcı konut ve iş yerlerine kavuşmuş olacak” cümlelerini kaydetti.

Sağlık ve Eğitim Altyapısı Güçlendiriliyor

6 Şubat depremlerinin ardından sağlık ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi noktasında ciddi adımlar atıldığını vurgulayan Görgel, “6 Şubat depremlerinde sağlık altyapımız ciddi hasar almıştı. Sağlık Bakanlığımız tarafından şehir merkezimiz ve ilçelerimize yeni sağlık kompleksleri kazandırılıyor. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ve Nurhak Acil Durum Hastanesi hasta kabulüne başladı. Önsen’de bin yataklı devlet hastanemizin ihalesi de yakın zamanda yapılacak. Şehrimizde eğitim altyapısını geliştirmek için de çalışmalar devam ediyor. Şehrimize yeni öğrenci yurtları kazandırılıyor. Depremde hasar gören eğitim kurumlarımız yerine yenileri inşa ediliyor. İnşallah şehrimizdeki derslik sayısı 6 Şubat öncesinden çok daha fazla olacak” dedi.

Tarihi Yapılar Restore Ediliyor

Kültürel varlıkların restorasyonunun devam ettiğini de açıklamalarına ekleyen Başkan Görgel, “Depremde zarar gören tarihi yapılarımızın restorasyonu noktasında da çalışmalarımız sürüyor. Ulu Camii, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kapalı Çarşı ve Arslanbey Konağı’nın restorasyonu gerçekleştiriliyor. Demirciler Çarşısı’nda da çalışmalar başlıyor” diye konuştu.

20 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı

6 Şubat depremlerinin ardından 20 Milyar TL’lik yatırımla şehrin altyapısının yaklaşık yüzde 70’inin yenilenmeye başlandığını belirten Başkan Fırat Görgel, “6 Şubat depremleri altyapımıza da ciddi zararlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle şehrimize sağlanan 12 Milyar TL’lik kaynakla altyapımızı güçlendiriyoruz. Depremde hasar gören altyapı hatlarını yeniliyor, yerleşim yerlerimize yeni şebeke hatları kazandırıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla altyapı yatırımlarımızı 20 Milyar TL’ye çıkarıyoruz. Böylece Kahramanmaraş’ımızın altyapısının yüzde 70’ini yenilemiş olacağız. Bu yatırımlarımızla şehrimizin altyapısını uzun yıllar boyunca güvence altına alacağız” cümlelerini kyadetti.

Deprem Şehitleri, Asrın Felaketinin 2. Yıl Dönümünde Yad Edilecek

Depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için çeşitli programların organize edildiğini belirten Görgel, “Asrın felaketinin 2. yıl dönümü olan 6 Şubat Perşembe günü, depremde kaybettiğimiz canlarımızı anmak için çeşitli programlar gerçekleştireceğiz. Kaybettiğimiz canlarımızı kabirleri başında yâd edecek, hatimlerle, dualarla onları anacağız. Kapıçam Mezarlığı’ndaki deprem şehitliğimizde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretini daha rahat yapabilmesi için çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın mezarlığa daha rahat ulaşabilmesi için şehir merkezimizden ücretsiz ulaşım seferleri düzenleyeceğiz” dedi.