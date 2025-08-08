Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Elbistan’da bir dizi ziyaret ve inceleme programına katıldı. Programa; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan da katıldı. İlk olarak sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelen heyet, Elbistan’a kazandırılan mevcut projeler ile planlanan yatırımlar üzerine istişarelerde bulundu. Toplantıda konuşan Başkan Fırat Görgel, mahallelerin taleplerini tek tek dinleyerek not aldı. Görüşmelerde, altyapıdan ulaşıma, sosyal tesislerden yeşil alan projelerine kadar birçok başlıkta fikir alışverişi yapıldı.

Tamamlanan ve Devam Eden Yatırımlar Yerinde İncelendi

Program kapsamında heyet, Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni de ziyaret etti. Burada yapılan düzenlemeler ve çevre iyileştirmeleri yerinde incelendi. Başkan Görgel ve beraberindeki heyet akabinde, Büyükşehir Belediyesi tarafındanBattalgazi Mahallesi’nde tamamlanan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyaretlerin bir diğer durağı ise yapımında sona gelinen Elbistan Öğretmenevi oldu. Modern tasarımı ve sosyal alanlarıyla ilçeye değer katması beklenen tesisin inşaatında incelemelerde bulunan heyet, çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

“Elbistan’a Yatırımlarımız Artarak Devam Edecek”

Elbistan programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün Sayın Bakanımız Vahit Kirişci, milletvekilimiz Mevlüt Kurt ve teşkilatımızla Elbistan’da önemli bir program gerçekleştirdik. Öncelikle ilçemizin sivil toplum temsilcileri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek hem mevcut çalışmalarımızı değerlendirdik hem de mahallelerimizin öncelikli ihtiyaçlarını dinledik. Yenileyerek Elbistanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Battalgazi Mahallesi’nde yürüttüğümüz asfalt çalışmalarını yerinde inceledik. Bunun yanı sıra yapımında sona geldiğimiz Elbistan Öğretmenevi de ilçemize sosyal ve kültürel anlamda değer katacak önemli bir yatırım olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmaya devam ediyoruz. Elbistan’ımızın her mahallesine, her vatandaşımıza dokunan projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Bizim için önemli olan, şehrimizin her noktasında yaşayan hemşehrilerimizin daha konforlu, güvenli ve mutlu bir yaşam sürmesi” diye konuştu.