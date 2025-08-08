Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in projeleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Merkezi’nin yapım süreci resmen başladı. Geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan proje, Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde 370 Milyon TL’lik dev bir yatırımla hayata geçiriliyor.İnşaat sahasında zemin düzenleme ve temel hazırlıkları sürerken, 9 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesisin hem gençlere hem de her yaş grubundan vatandaşlara günün her saatinde hizmet verecek çok yönlü bir yaşam merkezi olması hedefleniyor.

Spor, Sanat ve Sosyal Yaşam Tek Çatı Altında

Gençlik ve Spor Merkezi, sadece sporun değil kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşamın da merkezi olacak. Hentbol, fitness ve dans gibi branşlar için çok amaçlı spor alanları, sinema ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapabilecek teknolojik altyapıya sahip salonlar, yaratıcı eğitim atölyeleri ve kafeterya tesisin sunduğu imkânlar arasında yer alıyor.

Şehrin Kimliğine Değer Katacak

Proje, Kahramanmaraş’ın kimliğini yansıtan modern ve özgün bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Sürdürülebilirlik ilkelerine uygun biçimde planlanan yapı, geniş park ve yeşil alanlarla entegre edilerek doğayla uyumlu bir kullanım sunacak. Böylece spor ve etkinlik alanlarını kullanan vatandaşlar, aynı zamanda doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı bulacak.