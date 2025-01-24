Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin spor altyapısına yönelik yatırımları yerinde incelemek amacıyla Kılavuzlu Millet Bahçesi içerisinde yer alan Kahramanmaraş İstiklalspor Tesisleri’ni ziyaret etti. Başkan Görgel, incelemeler sırasında kulüp başkanı Ahmet Gaffar Akarca ile bir araya gelerek tesislerin mevcut durumu ve gelecekteki projeleri hakkında detaylı bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla inşa edilen ve şehrin spor yaşamına önemli bir değer katan İstiklalspor Tesisleri, modern altyapısı ve donanımlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Görgel, kulüp başkanı Akarca ile yaptığı görüşmede tesisin işleyişine dair bilgi alırken, sporcuların kullanımına sunulan olanakları da yerinde inceledi.

Kılavuzlu, Spor Merkezi Olacak

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın spor altyapısını geliştirmek ve güçlendirmek adına kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Şehirdeki gençlerin sporla buluşması için yeni tesisler inşa edeceklerini ifade eden Görgel, “Göreve geldiğimizde Kılavuzlu Millet Bahçesi atıl bir alandı. Hem millet bahçemizi kullanılabilir hale getirmek hem de İstiklalspor’umuza tesis kazandırmak için çalışmalara başladık. Burayı takımımız için kullanışlı bir alana dönüştürdük. Önümüzdeki süreçte Kılavuzlu’yaspor tesisleri de kazandıracağız. Burası her yaştan vatandaşımızın spor yaparak vakit geçirebileceği bir tesis olacak” diye konuştu.

“İstiklalspor, Şehrimizin Bir Değeri”

Kahramanmaraş İstiklalspor’un Kahramanmaraş’ın değerlerinden olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş İstiklalspor, profesyonel ligde mücadele edeceği için büyük bir yapılanmaya ihtiyacı vardı. Gaffar başkanımızın öncülüğünde şehrimizin iş insanlarının da katkısıyla profesyonel bir ekip kuruldu. İstiklalspor’umuz şehrimizin bir değeri haline geldi adeta. Futbol ve basketbolda çok güzel ve profesyonel bir yapı oluşturuldu. İnşallah Kahramanmaraş İstiklalspor’umuz kazandığı başarılarla şehrimizi ve bizleri gururlandırmaya devam edecek” dedi.

Stadyum İhaleye Çıkacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre yeni spor tesisleri kazandırılacağını belirten Başkan Görgel, “Futbol sahası noktasında şehrimizin eksiğini gidermek için bakanlığımız ve Spor Toto Teşkilatımızla birlikte kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de stadımızın ihalesi yapılacak. Şehrimiz birkaç sene içerisinde spor tesisleri noktasında önemli bir noktaya gelmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Akarca’dan Başkan Görgel’e Destek Teşekkürü

Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür eden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, “Burası 32 bin metrekare alan üzerine kurulmuş bir tesis. Buranın takımımızın hizmetine sunulması noktasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel sağ olsun çok büyük gayret gösterdi. Antrenman sahamız, futbolcularımızın konaklama alanları, idari binalarımız, spor salonumuz, analiz ve toplantı odalarımızla birlikte burası komple bir spor merkezi haline getirildi. Bu desteğin karşılığını inşallah sahada alacağımız başarılarla vereceğiz” diye konuştu.