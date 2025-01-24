Kahramanmaraş Expo Arasta Çarşısı'nda gerçekleşen etkinlikte, Onikişubat Belediyesi tarafından 48 spor kulübüne 1.500.000 TL değerinde maddi yardım yapıldı. Futbol, voleybol, hentbol, güreş, hokey ve yüzme gibi çeşitli branşlara dağıtılan bu destekler, sembolik bir çek takdim töreniyle kulüplere teslim edildi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Toptaş, amatör spor kulüplerinin önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, “Amatör spor branşları, sporun temelini oluşturmaktadır. Birçok ünlü sporcu, ilk adımlarını amatör kulüplerde atarak profesyonelliğe ulaşmış ve dünya çapında başarılar kazanmıştır. Kahramanmaraş’tan çıkan sporcularımız, başta güreş olmak üzere birçok alanda önemli başarılar elde etmiştir. Ayrıca, sağlıklı nesiller için sporun ne denli önemli olduğunun bilincindeyiz.” dedi.

Başkan Toptaş, sözlerine şöyle devam etti: “Onikişubat Belediyesi olarak, sporcunun ve spor adamlarının yanı sıra kulüplerimizin de her zaman destekçisiyiz. Amatör kulüpler, sporun temeli olup, daha güçlü bir spor geleceği için bu dönemde amatör spor kulüplerimizi daha da güçlendireceğiz. Lisanslı sporcu sayımızın ilerleyen yıllarda artmasını ümit ediyoruz.”