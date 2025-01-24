Bolu’daki yangının ardından Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için bir araya gelerek, onların anısını yaşatmak amacıyla bir Kur’an-ı Kerim tilaveti düzenledi.

Kahramanmaraş Hanefi Mahçiçek Stadyumu ve Baykar Konteyner yanında bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binasında gerçekleştirildi.

Bolu'daki acı olayın ardından, Kahramanmaraş’tan yüzlerce vatandaş ve çok sayıda protokol üyesi etkinlikte yer alarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar etti. MHP İl ve İlçe teşkilatları, Ülkü Ocakları İl ve İlçe yönetimleri başta olmak üzere çok sayıda katılımcı, birlik ve beraberlik içinde bu anlamlı etkinlikte yer aldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası, Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli etkinlik hakkında açıklama yaptı. Başkan Gedemenli, düzenlenen programın amacının, Bolu'daki yangında hayatını kaybeden vatandaşlara dua etmek ve geride kalan acılı ailelere başsağlığı dilemek olduğunu belirterek şu duygusal mesajları paylaştı:

"Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı olarak, Bolu'da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdik. Bu vesileyle, yangında yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır ve metanet diliyoruz. Ayrıca yaralı vatandaşlarımıza en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için acil şifalar temenni ediyoruz."

Başkan Gedemenli, Türk milletinin her zaman zorluklar karşısında birlik ve dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, “Türk milleti olarak acılar karşısında her zaman birlik ve dayanışma içinde olduk. Bugün de Bolu’daki kardeşlerimizin acısını yüreklerimizde hissediyor, kederli ailelerinin yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz,” dedi.