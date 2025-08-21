Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda şehirdeki içmesuyu kaynaklarının son durumu ve altyapı çalışmaları ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Başkan Görgel, “Değerli ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve ekranları başında bizleri takip eden kıymetli hemşehrilerimle meclis oturumuna başlamadan önce içmesuyundaki son durumu paylaşmak istiyorum.Öncelikle şunu ifade edeyim; içmesuyu meselesiyle ilgili canla başla çalışıyoruz. En önemli gündemimiz şuanda bu. Bakanımız ve milletvekillerimize destekleri için teşekkür ediyorum. KASKİ ekipleri geceli gündüzlü bir süreç ortaya koyuyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ayvalı Barajı Seviyesi %1’in Altında, Pınarbaşı Kurudu

Su kaynaklarındaki azalmaları açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Su kaynaklarımızın bilgisini vererek başlayayım: Şehrimizin batısını besleyen Karasu kaynağımız %30 oranında azaldı. Şehrimizin asırlardır içmesuyunu karşılayan Pınarbaşı kaynağı bir gecede kurudu. Şehrimizin doğusunu besleyen Ayvalı Barajı tarihinde ilk kez %1’in altına indi. Sondajlarımızda da %40 oranında azalma var.Maalesef deprem öncesi %50 olan deprem sonrası %80’lere ulaşan kayıp kaçakla altyapımızın durumu ve aşırı kurak geçen Temmuz ayı içmesuyu kaynaklarımızı hızlı bir şekilde azalttı” dedi.

Kahramanmaraş İçmesuyu İletim Merkezi Tamamlanıyor

Kuraklıkla mücadele ve alternatif su kaynaklarına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları da paylaşan Başkan Görgel, Kılavuzlu İletim Hattı projesiyle içmesuyu sisteminin rahatlatıldığını, 15 gün içerisinde de ilave çalışmalar ve yeni tesisle sorunun tamamen çözüleceğini belirtti. Başkan Görgel, “Su kayıplarımızdaki azalmaları ön görüp Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne su ulaştıracak projemizin çalışmalarına Mart ayında başlamıştık. Ancak su kaynaklarında yaşanan hızlı düşüşle birlikte Temmuz ayında acil bir çözüm için KASKİ yeni bir iletim tesisi inşa etti. Bu tesisi de 15 günde tamamlayıp şehrimizin doğusunu buradan beslemeye başladık. Sorun da önemli ölçüde çözülmüştü. Bu süreçleri şeffaf bir şekilde hemşehrilerimizle paylaştık.Geldiğimiz noktada devam eden altyapı çalışmaları ve yüksek sıcaklar dolayısıyla aşırı kullanım su iletimini zorlamaya başladı. Son durumumuz, 25 Ağustos Pazartesi günü Kılavuzlu İletim Merkezi’ne ilave pompalar monte edeceğiz ve su iletimi biraz daha rahatlayacak. 15 gün içerisinde de Kahramanmaraş İçmesuyu İletim Merkezi’mizi bitirerek şehrimizin doğusunda yaşanan içmesuyu yetersizliğini kesin bir şekilde sonlandırmış olacağız. Gerek 25 Ağustos’ta, gerekse kalıcı tesisimiz devreye alınırken bağlantı çalışmaları kapsamında bazı mahallelerimizde kesintiler olabilecek. Bunu KASKİ üzerinden duyuracağız.Şunu ifade edeyim 15 gün içerisinde bu meseleyi tamamen şehrimizin gündeminden çıkarmış olacağız” diye konuştu.

Altyapı Yatırımı Şehrin Geleceği İçin Çok Önemli

Şehrin geleceğine yönelik atılan adımların en önemlilerinden birinin altyapı çalışmaları olduğuna vurgu yapan Görgel, “Bugün sürdürdüğümüz 20 Milyar TL’lik altyapı çalışması. Türkiye’nin en büyük altyapı şantiyesi şuanda Kahramanmaraş’ta. Şöyle bir bakın hangi siyasi figür şehrin merkezinde böyle bir işe girişmiş. Oy kaygısı taşıyan, siyasi ajandası olan bir insan bu işe girişir mi! Benim tek derdim Kahramanmaraş! Tüm ekibimle şehrimin bir an önce ayağa kalkması için çalışıyorum. Kahramanmaraşlı 2 sene sonra, 3 sene sonra, nerede içmesuyum, nerede kanalizasyon hattım demesin diye uğraşıyorum. Evet, bugün kısmi sorun yaşıyoruz ama tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum, bize öyle güç veriyorlar ki! Allah tüm Kahramanmaraşlılardan razı olsun.Biz bu işlerimizi bir toparlayalım, deprem şehirleri arasında en hızlı ayağa kalkan şehir olalım yıllar içerisinde bugün siyaset yapanların durumunu da hep birlikte göreceğiz” dedi.

Bu Süreçten En Hızlı Toparlanan Şehir Olarak Çıkacağız

Başkan Görgel konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: “Ben göreve geldiğim günden itibaren 1 milyon 150 bin hemşehrimi kucakladım. Yaptığım hiçbir işte siyaset gözetmedim, gözetmem. Ben bu şehre inanıyorum, ben bu şehre güveniyorum, hamdolsun hemşehrilerimiz de bize güç veriyor. Evet, sancılı bir süreç ama günün sonunda Kahramanmaraş bölgenin en hızlı toparlanan şehri olacak. Bunu yürekten inanarak söylüyorum. Tekrar bakanımıza, milletvekillerimize, bu süreçte cansiperane çalışan KASKİ ekiplerine, bizi sabırla bekleyen hemşehrilerime teşekkür ediyorum.”