Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan 3 kilometrelik kısım sathi asfaltla yenilendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için yeni yol yapımının yanı sıra mevcut arterlerde de yenileme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Göksun’un kırsal mahallelerinden Soğukpınar’daönemli bir çalışma yürütüldü. Mahallenin Göksun – Kayseri Karayolu’na bağlantısını sağlayan grup yolunun deforme olan 3 kilometrelik kısmı yenilendi.

Çalışmalar kapsamında mevcut asfalt kazınarak zemin hazırlıkları yapıldı, ardından yol sathi asfalt ile yeniden kullanıma kazandırıldı. Tamamlanan çalışmalarla birlikte Soğukpınar Mahallesi’nin ilçe merkeziyle bağlantısı daha güvenli hale getirildi, ulaşım standardı yükseltildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ulaşım yatırımlarının şehir merkeziyle sınırlı kalmadığı, ilçeler ve kırsal mahallelerde de yoğun bir şekilde sürdürüldüğü vurgulandı. Böylelikle hem vatandaşların günlük hayatının kolaylaştırıldığı hem de kırsalın yaşam kalitesinin artırıldığı ifade edildi.