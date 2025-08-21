Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde şehrin dört bir yanında muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi ve muhtarların taleplerini doğrudan dinlemeyi amaçlayan buluşmaların yeni durağı Onikişubat’ın Uludaz Mahallesi oldu.

Programda, şehrin batısında bulunan 20 mahallenin muhtarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, mahallelerde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Toplantıya ayrıca AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Sefa Kekeç ve dernek başkanları da katıldı.

Mahallelerde yol, altyapı, sosyal donatı ve yaşam alanlarına ilişkin talepleri dinleyen Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımların vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya odaklandığını vurguladı. Görgel, hayata geçirilen projelerle mahallelerin katma değerinin yükseltilerek şehrin genel gelişimine katkı sağlanacağını ifade etti.

“Önceliğimiz Vatandaşlarımızın Yaşam Koşullarını İyileştirmek”

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin dört bir yanında muhtarlarımızla bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye ve ortak akılla çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bugün de Uludaz Mahallesi’nde, batı bölgemizdeki 20 mahallemizin kıymetli muhtarıyla buluştuk. Mahallelerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını doğrudan sahada tespit etmek, planladığımız yatırımları muhtarlarımızla istişare ederek şekillendirmek bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek ve mahallelerimizin katma değerini artırmak. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla ulaşım altyapısından sosyal alanlara kadar pek çok konuda hizmet standardını yükseltiyoruz. Bu süreci de muhtarlarımızla güçlü bir iş birliği içerisinde yürütmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.