Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, açıldığı günden bu yana dolu dolu programlarla vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. 20’nci gününde yine müzik dolu bir geceye sahne olan fuarda, Kahramanmaraşlıların yakından tanıdığı ve sevgiyle takip ettiği Türk Halk Müziği sanatçısı Hatice Gökçeli, KAFUM sahnesinde konser verdi.

Türkü dostlarının yoğun ilgi gösterdiği gecede Gökçeli; “Kanadım Değdi Sevdaya”, “Bildiğin Gibi Değil”, “Aşk Bir Istırap”, “Dostum Dostum”, “Sağım Yalan Solum Yalan”, “Leylim Ley”, “Şaşkın” ve “Sabahçı Kahvesi” gibi Türk müziğinin hafızalara kazınmış eserlerini seslendirdi. Sanatçının güçlü sesi ve sahne performansı, konsere katılan yüzlerce müzikseveri adeta büyülerken, türkülere hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı. Gece sonunda izleyiciler, uzun süre alkışlarla Gökçeli’ye eşlik ederek memnuniyetlerini ortaya koydu.