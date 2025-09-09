Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içmesuyu temini sağlamak için yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şehrin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak KASKİ eliyle içmesuyu yetersizliğini çözdük. Ayvalı Barajı, Karasu, Pınarbaşı ve sondajlar şehrimizin içmesuyu kaynağını oluşturuyor. Gelinen durumda Ayvalı Barajı doluluk oranı 1’in altında. Mart ayında başladığımız Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı’ya su iletim projemizi 250 litre olarak 1 Ağustos’ta bitirmiştik, daha sonra 15 Ağustos itibari ile 350 ve akabinde 500 litreye; 1 Eylül itibari ile de bin litreye çıkartmış olduk. Biz kuraklık öncesi bile 700 litre su verebiliyorduk, şu anda bin litre suyu vatandaşlarımıza sadece Ayvalı İçmesuyu Arıtma Tesisi’nden ulaştırabiliyoruz. Kuraklık öncesi durumdan daha fazla su teminini sağladık ve bunu 90 gün içerisinde tamamladık. Yoğun bir altyapı yenileme süreci var. Bu noktada eski hatlardaki arızalar sebebiyle lokal ve saatlik kesintiler olabilecek ama o süreci de yeni hatlarımızı devreye aldıkça hızla toparlayacağız” diye konuştu.

Sorun Yaşamamak İçin Yeni Önlemler Alındı

Şehir genelinde su temini zenginliğini arttırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Görgel, “Karasu kaynağımız da önemli kaynaklarımızdan bir tanesi. Su kesintilerinin çoğunluğu Dulkadiroğlu’nda oluyor, Onikşubat’ta olmuyor diye yorumlar alıyoruz. Çünkü beslenilen kaynaklar ayrı. Karasu kaynağı yüzde 90 oranında Onikişubat bölgemizi besliyor. Karasu kaynağımız 1700’lü litrelerden kuraklık sonucu 800-900 litreye düşmüş durumda. Önlemlerimizi aldık ve Allah’ın izni ile orada da bir problem yaşamadan çözmüş olacağız. Pınarbaşı kaynağımız da Dulkadiroğlu’nda 4-5 mahalleyi besleyen bir kaynak ve bizi zor durumda bırakan kaynaklarından bir tanesi. Kadimden gelen ve 100 yılı aşkın bir tarihi olan bir kaynak. Bu kaynaktan daha önceleri 550 litre, sonraları 200 litre su alınırken bu sene kaynak tamamen kurudu. Orada DSİ ile birlikte yürüttüğümüz çalışma ile beraber kaynağı zenginleştirdik ve birkaç gün sonra oradan da su alımına ve yeniden mahallelerimize su sevkine başlamış olacağız” dedi.

İçmesuyu Arzına Güvence

Başkan Görgel, “Bizim şehrimiz bir de kuyulardan besleniyor, orada da biz göreve gelmeden önce 20’ye yakın kuyumuz vardı ve biz göreve geldikten sonra da 40 tane daha kuyu sağladık. Şu anda 70’e yakın kuyumuz ile buradaki zenginliği sağlamaya çalışıyoruz. Şehrimizin su arzı noktasında herhangi bir problemi kalmadı. Zor zamanlar geçirdik. 500 Milyon TL’lik yatırımı 3 ay gibi zaman dilimi içerisinde tamamlamış ve şehre kazandırmış olduk. Bu yatırım aynı zamanda şehrimiz için emniyet sibobu. Kuraklığın sürmesi, ilerleyen yıllarda kaynaklar düzelse dahi böyle bir içmesuyu yetersizliğiyle karşılaşılsa bu yatırım devreye girerek bizim bu süreçte su arzında yaşadığımız problemler bir daha yaşanmayacak inşallah. Şehrimizin içmesuyu arzını güvence altına alan bir yatırım oldu. Bakanımıza, milletvekillerimize ve tüm paydaşlarımıza bu sürece katkıları için teşekkür ediyorum. Şehrimizin yeni içmesuyu kaynağı Kısık Barajı’nın imalatları ve Menzelet Barajı’ndan su temini proje süreçleri devam ediyor. Biz şehrimizin geleceğini güvence altına almak için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam ediyoruz, edeceğiz” ifadelerini kullandı.