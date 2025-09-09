Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü alt ve üstyapı hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu genişletmeyi sürdürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından KASKİ’ye değeri yaklaşık 32 Milyon TL olan 6 yeni hizmet aracı hibe edildi. Yeni araçlar arasında yer alan 3 adet su tankeri, şehir genelinde içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere sahaya çıkmaya hazır. Özellikle kırsal mahallelerde ve acil su ihtiyacı doğan bölgelerde bu tankerler, hızlı ve güvenli su temini sağlayacak. Diğer yandan 3 adet vidanjör, kanalizasyon hatlarının temizliği, bakım çalışmaları ve ani müdahaleler için kullanılacak. Bu araçlar sayesinde altyapı sorunlarına daha kısa sürede ve daha etkili çözümler üretilecek.

Yeni Araçlar Daha Hızlı ve Etkin Müdahaleler Yapacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kamu hizmetlerinin kalitesini artırma hedefi doğrultusunda araç filosunun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kesintisiz şekilde devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Kahramanmaraş genelinde sürdürülen altyapı çalışmalarına, hizmet kapasitesini artıracak yeni araç takviyesiyle önemli bir ivme kazandırıldı. KASKİ bünyesine katılan hizmet araçları sayesinde ekiplerimiz, şehir merkezinden en uzak yerleşim noktalarına kadar daha hızlı ve etkili müdahalelerde bulunabilecek. Yeni araçlar, hem mevcut altyapının bakım ve onarım süreçlerinde hem de planlanan yatırımların hayata geçirilmesinde kritik bir rol üstlenecek” ifadelerine yer verildi.