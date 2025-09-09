Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde Onikişubat Belediyesi, hem kırsalda hem de merkezde çocukların eğitim hayatına katkı sunmayı sürdürüyor.

Eğitimi, belediyecilik hizmetlerinin merkezine koyan Onikişubat Belediyesi, bir yandan bilgi ve kültür evi, gündüz bakımevi ve gençlik merkezleriyle fiziki altyapıyı güçlendirirken, diğer yandan kursların yanı sıra kırsaldaki çocuklara yönelik sosyal desteklerle fırsat eşitliğini artırıyor.

Bu kapsamda 84 kırsal mahallede bulunan ilköğretim okullarında 1’inci sınıfa başlayan yaklaşık 7 bin öğrenciye kırtasiye seti dağıtılın.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, yeni eğitim-öğretim yılının ilk günlerinde öğrencileri yalnız bırakmadı. Başkan Toptaş, Hacıağlar Mahallesi’ndeki Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı İlkokulu’nda ve ardından Önsen Mahallesi’ndeki Yeşilyurt İlkokulu’nda öğrencilerle bir araya gelerek kırtasiye setlerini takdim etti.

“84 kırsal mahallemizde 7 bin öğrencimize destek oluyoruz”

Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Toptaş, eğitime verdikleri öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

“Öncelikle yeni eğitim öğretim yılımız inşallah hayırlara vesile olsun. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak ilçemizde elimizden geldiğince eğitim konusunda ebeveynlerimizi ve öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen sene olduğu gibi bu yıl da 84 kırsal mahallemizdeki ilköğretim okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize kırtasiye destek yardımlarını gerçekleştiriyoruz. Hediye takdimlerini kendilerine yapıyoruz. Yaklaşık 7000 civarında bir destek sağladık. Tabii ki elimizden geldiğince buradaki özellikle daha dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.”

“Eğitimin her anında öğrencilerimizin yanındayız”

Başkan Toptaş, yalnızca kırtasiye yardımıyla değil, fiziki yatırımlar ve sosyal desteklerle de eğitime katkı sunduklarını belirterek, “İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde yine hem kırsalda hem merkezde öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim almaları noktasında farklı çalışmalarımız olacak. Dün de Gündüz Bakımevi’mizin açılışını gerçekleştirmiştik. Aslında her yaş grubundaki öğrencilerimizin çok daha iyi seviyeye gelebilecekleri fiziki ortamları da oluşturmaya çalışıyoruz. Gençlik Merkezimizi oluşturacağız, etüt merkezlerimizi oluşturacağız. Hem Kale’de hem de Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizde şu an gençlik merkezlerimizi inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız” dedi.

Milli Eğitim’in güçlü kadrolarıyla büyük bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Başkan Toptaş, belediye olarak bu çabalara destek olduklarını vurguladı:

“Milli Eğitim kadrosu içerisinde devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor. Çok güçlü kadrolar var. Burada büyük bir mücadele içerisindeler. Bizler de belediye olarak kendi ilçemizde onları desteklemeye çalışacağız. Bugün tabii ilk olarak Hacıağalar Mahallemizden başladık, şu anda da Yeşilyurt Mahallemizdeyiz. Diğer mahallelerimizin hepsinde de bizim belediyedeki arkadaşlarımız şu anda bu destekleri, bu hediyeleri oradaki öğrencilerimize takdim ediyorlar. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve yeni eğitim öğretim yılının da tüm yavrularımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”