Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çeşitli etkinlik ve faaliyetlerde özel gereksinimli vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel programda Başkan Görgel, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan işitme engelli personeller ve aileleriyle bir araya geldi.

Görgel, engelli bireylerin hayatın her alanında aktif şekilde yer almasının son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda her zaman destekçi olduklarını vurguladı.

“Şehrimizin İçin Hep Birlikte Mücadelemizi Sürdürüyoruz”

Başkan Fırat Görgel, yaptığı konuşmada işitme engelli çalışanların azim ve gayretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görgel, “Hayatta yaşadığınız zorluklara rağmen bu zorluklara direnip çalışma hayatı içerisinde kendinizi ifade ediyor olmanız ve herhangi bir bahaneye sığınmadan memleketin en zor işlerinden birini yapıyor olmanız beni ziyadesiyle memnun ediyor.Hepinize gayretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Depremi yaşadık, çok zor günler geçirdik ve Allah’a şükürler olsun hep birlikte tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber büyük bir mücadele veriyoruz ve sizler de bu mücadelenin en önemli parçalarısınız. Bizler çok şeyi başaracağız ve hepimiz burada belediyemize ve vatandaşlarımıza hizmet verirken bu memleketi daha güzel bir hale getireceğiz. Böyle çalışma arkadaşlarımızın olması beni ziyadesi ile memnun ediyor. Beraber daha nice yıllara, nice faaliyetlere” cümlelerini kaydetti.